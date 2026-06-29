21-годишен лети с 200 км/ч. по пътя Пловдив - Пазарджик, ще плаща 1800 евро глоба (Снимки)

Книжката му се отнема за 1 г., колата е спряна от движение

202 фиша след мащабна полицейска акция през уикенда

Полицията залови 21-годишен водач от село Мало Конаре да шофира с над 200 км/ч. на пътя Пловдив - Пазарджик, съобщиха от МВР. Служителите на реда с необозначен автомобил забелязали лек автомобил "Мерцедес", чийто водач при завой наляво умишлено извел автомобила извън траекторията му, чрез поднасяне на задната част. Полицейският екип незабавно последвал шофьора, за да проследи действията му. След като го заловили по пътя за Пазарджик, автомобилът бил спрян и изведен от движение. За извършените от него нарушения е предвидена глоба в размер на 1800 евро. Свидетелството му за управление е отнето за срок от 12 месеца, а автомобилът е спрян от движение.

Това е станало по време на нощната акция през изминалия уикенд за контрол на пътното движение от служители на "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" и ОДМВР - Пловдив.

В хода на операцията са установени трима водачи, управлявали моторни превозни средства след употреба на алкохол, както и двама неправоспособни водачи. Санкционирани са и 15 водачи, чиито нарушения са създали непосредствена опасност за останалите участници в движението.

Полицейските служители са съставили общо 202 акта и фиша. Констатирани са 75 случая на неизползване на обезопасителни колани и 16 случая на превоз на деца без необходимите обезопасителни системи. В рамките на операцията са отнети девет свидетелства за управление на МПС, а 16 превозни средства са спрени от движение. При проверките са установени и технически неизправности на 14 моторни превозни средства. Наложени са санкции и на водачи на тежкотоварни автомобили, извършили опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено.