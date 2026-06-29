Продължава косенето на тревни площи в Русе

Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе в периода от 29 юни до 3 юли.

Служителите на общинското предприятие ще косят в Парка на младежта и в Парка на възрожденците, в района на ул. „Майор Узунов", бул. „Скобелев" и бул.„Липник" - средна ивица, бул. „България" и Чифлишко езеро.

ДЗЗД „Паркстрой" ще извършва дейности по обслужване на ж.к. „Локомотив"; ул. Студентска" - прилежащи площи; между ул. „Студентска" и ул. „Неофит Рилски"; между алеи „Възраждане" и „Доростол"; ул. „Плиска" - прилежащи площи; ж.к. „Добруджански"; бул. „Тутракан" - средна ивица и прилежащи площи; ж.к. „Здравец Изток" - комплекс „Царе"; ж.к. „Здравец Изток" - комплекс „Войводи"; ж.к. „Здравец Изток" - „Шестилова алея"; ж.к. „Здравец Изток" - комплекс „Столици"; ж.к. „Родина 2"; ул. „Чипровци" - прилежащи площи от ул. „Захари Стоянов" до ул. „Шипка"; ж.к. „Здравец Изток" - комплекс „Неразделни"; ж.к. „Здравец Изток" - комплекс „Композитори"; ж.к. „Здравец Изток" - комплекс „Птици"; ул. „Потсдам", ул. „Проф. Баларев", прилежащи площи; ж.к. „Здравец" - между ул. „Петрохан", ул. „Захари Стоянов", ул. „Байкал", ул. „Юндола" (70-тици); ж.к. „Здравец", между ул. „Петрохан", ул. „Околчица", ул. „Байкал", ул. „Захари Стоянов" (80-тици); ж.к. „Здравец Изток" - кметство „Здравец"; ж.к. „Дружба 3", площ между „БИЛЛА" и басейна; прилежащи площи на бул. „Христо Ботев", бул. „Васил Левски", ж.к. „Чародейка Юг", комплекс „Стотици"; бул. „Гоце Делчев" - прилежащи площи; ж.к. „Дружба 2"; ж.к. „Дружба 3", „Волани" и бл. 56; ж.к. „Дружба 3", блокове 14, 15, 16, 17; ж.к. „Дружба 3", блокове 18, 19, 20, 21, 22, 23; ж.к. „Чародейка Юг" - комплекс „Стотици"; ж.к. „Чародейка Север", комплекс „3 -стотици".

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.