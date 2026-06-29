Унищожиха открит в морето край Албена дрон

Специализиран екип на Военноморската база – Варна от състава на Военноморските сили (ВМС) извърши успешна операция по разузнаване, извличане и унищожаване на безпилотен летателен апарат, открит в акваторията на Черно море.

Дронът е засечен вчера на около 2 км. източно от курортен комплекс „лбена, съобщават от пресцентъра на ВМС. След получаване на информацията е задействана групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база – Варна.

Операцията е проведена по заповед на командира на Военноморските сили и след положителна резолюция от началника на отбраната. Военните са извлекли безпилотния летателен апарат и са го унищожили при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.

От Военноморските сили не съобщават подробности за вида, произхода или предназначението на открития дрон. Няма данни за опасност за населението или за корабоплаването в района.

Това е поредната операция на специализираните формирования на ВМС по обезвреждане на потенциално опасни обекти, открити в българската акватория на Черно море. През последните години подобни екипи многократно са били ангажирани с унищожаването на морски мини, боеприпаси и други опасни предмети, носени от морските течения или останали от военни действия.