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Домашен насилник шамароса жена си, макар и в Кризисен център

Дима Максимова

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30-годишен е задържан за проявено домашно насилие спрямо жена си

Разследват нарушаване на заповед за защита от домашно насилие в РУ Велико Търново.30 -годишен мъж е задържан за 24 ч.

На 27 юни в 20:30ч. на тел. 112 е получен сигнал за възникнал скандал в кв. "Зона В". Изпратеният полицейски екип установява, че 30-годишен мъж от Нова Загора се намирал в близост до кризисен център, където била настанена съпругата му и трите им деца. Мъжът настоявал да види децата, между него и жена му  избухнал скандал и той й ударил шамар. Срещу извършителя има издадена заповед за защита от домашно насилие от 10.06.2026г. Мъжът е криминално проявен. Задържан е за срок до 24 часа.

30-годишен е задържан за проявено домашно насилие спрямо жена си

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