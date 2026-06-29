На Петровден почетоха 110 търновски боляри, изклани в двора на знаков храм под Царевец (снимки)

С военен ритуал и цветя на признателност великотърновци отдадоха почит на избитите преди 632 години 110 български боляри в двора на църквата „Св. св. Петър и Павел" под Царевец. Случило се точно на храмовия празник на "Св. св. Петър и Павел" през 1394 година. Болярите били поканени в манастирския комплекс заедно с техните семейства, и били жестоко изклани. Целта на османските поробители била да се обезглави цветът на българската аристокрация, за да се установи подчинение.

"Преди 10 г. инициативен комитет, в който влизаха видните археолози проф. Николай Овчаров, проф. Хитко Вачев, кардиологът проф. Младен Григоров, акад. Валентин Старчев решиха, че трябва да се отбележи този трагичен за българската история момент с обезглавяването на 110-те боляри и техните семейства, които се бунтували срещу току що установената османска власт. Тогава бе направен монумент. Той е посветен и на участниците в Първото и Второто търновски въстания от 1598 г. и 1686 г. и на покойниците от некропола на манастира „Св. св. Петър и Павел", припомни директорът на Регионалния исторически музей д-р Иван Църов.

Храмът "Св. св. Петър и Павел" е единствената търновска църква, която през целия период на своето съществуване, още от края на 12-ти век, никога не е прекъсвала служението. След падането под османска власт през 1393 г., Патриаршеската църква „Възнесение Господне" на върха на Царевец е разрушена.

Манастирът „Св. св. Петър и Павел" се превръща в новата резиденция на Българската патриаршия. Тук в продължение на около две години служи и твори св. Патриарх Евтимий Търновски, преди да бъде заточен.

Когато българската църква е подчинена на Цариградската патриаршия (около 1416 г.), храмът става катедрала на Търновската митрополия и остава такъв до Освобождението.

"Разкопки в двора на храмовия комплекс показаха, че тук са погребани няколко митрополити,. Много сериозни щети нанася на църквата земетресението от 1913 г. и доста години стои в полуразрушен вид, но богослуженията продължават, докато в началото на 70-те години на 20-и век е реставрирана в сегашния си вид и отворена като храм - музей. Тя се посещава от многобройни почитатели на ортодоксалното изкуство. Световноизвестна е с нейната вътрешна декорация. Стенописите са правени на три етапа и показват майсторството на Търновската художествена школа.

Празнична литургия бе отслужена днес в средновековната църква. От името на Община Велико Търново цветя на лобното място на болярите положи заместник-кметът Георги Недев.