Намериха 33 000 евро в дома на арестувания шеф на ВиК-Несебър

В жилището на задържания шеф на ВиК-Несебър са открити 33 000 евро, до тях е имало и тефтери със списъци и имена, съобщи началаникът на Икономическа полиция в Бургас Асен Фъртунов. Директорът на водното дружество и висш технически ръководител бяха задържани край село Кошарица при акция на 26 юни заради получен подкуп.

Засега за втория арестуван няма доказателства за съпричастност към сумата. Ако има, ще бъдат предприети действия, обясниха разследващи.

"Корупцията е язвата, която разяжда обществената тъкан и ерозира общественото доверие в институциите, искам да уверя обществеността, че имаме волята да се борим с всички законови средства срещу подобни корупционни прояви", съобщи окръжният прокурор Георги Чапкънов.

Има данни, че шефът на ВиК-Несебър и Поморие Свилен Станчев е поискал облага в размер на 8 000 евро, за да осъществи част от правомощията си във връзка с искане на свидетел за присъединяване на водопреносната мрежа на неговия обект в село Кошарица. Той е с повдигнато обвинение и ако бъде осъден, го чака лишаване от свобода до 6 години.