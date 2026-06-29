Управляващите обещаха, че няма да намаляват пенсиите след одита

Одит ще има и в АПИ, там имало над милиард и половина сертификати за извършени дейности, които не са фактурирани и разплатени

Не можем да излекуваме финансите на България, ако крием симптомите, каза Стефан Белчев

Одитът трябва да е готов до 30 септември тази година

От "Прогресивна България" искат Сметната палата да направи одит на публичните финанси за последните 6 години. Това съобщиха на брифинг пред медиите Константин Проданов и Стефан Белчев.

В неделя "24 часа" първи писа за готвения одит за пенсиите и социалните помощи.

За одитирания период минималната пенсия се увеличи над три пъти като размер. В началото на 2020 година тя бе 219,43 лв., а в момента е 630,50 лв. Като от 1 юли тази година минималната пенсия става 347, 51 евро. В този период няколко правителства увеличаваха минималната пенсия изпреварващо спрямо швейцарското правило.

Самото швейцарско правило на няколко пъти бе прилагано изменено, за да доведе до по-голямо вдигане на пенсиите. За 2022 година например пенсиите не бяха вдигнати по правилото, а с 10% плюс добавката от 60 лв. за коронавируса. В следващите три години увеличенията също са с двуцифрен процент.

В одитирания период ще попадне и отмяната на трите златни години от формулата за пенсиите.

"Ще направим пълна фискална инвентаризация, за да започнем на чисто и да знаем върху какъв фундамент стъпваме. В петък внесохме в деловодството на Народното събрание три проекта за възлагане на одити на Сметната палата. Ние залагаме преди всичко на професионален подход, вместо временни комисии, които имат само пиар ефект. В случая целим да има реална проверка за състоянието на държавните финанси в няколко ключови сфери", обяви Проданов в понеделник.

Белчев уточни, че целта е да се покаже как са били управлявани публичните финанси от 2020 година до май тази година.

"Първият одит е на консолидираната фискална програма в министерството на финансите, като основната цел е оценка на натрупания дългосрочен ефект от нормативните промени върху приходите, разходите и бюджетното салдо. Надяваме се на обективен анализ върху разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличение на администрацията. Ще се проверява и защо приходните политики не са успели да компенсират ръста на разходите", обясни той.

Вторият одит ще е върху бюджета на държавното обществено осигуряване. Целта му е да се направи прецизен анализ на стабилността на осигурителната ни система. Да се види къде са неефективностите и как да я направим устойчива, така че тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, уточниха от ПБ.

"Този одит категорично не цели да ощетява никого, да отнеме или да замрази, каквото и да е било. Целим една ревизия на това, което се е случило в пенсионната система, без да нарушаваме никакви права", категоричен бе Белчев.

Той уточни, че ще се търси отговор на въпроса как плащанията към пенсиите, които не са с осигурителен характер, водят до изкривяване на системата и съответно нарушаване на правата на осигурените лица.

"Такава справка може да бъде ковид добавката, която не се получава от пенсионери на минимална и максимална пенсия, след като беше вкарана вече в тази формула", каза депутатът от ПБ.

Третият одит ще е на финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура".

"Тук целим да изсветлим скритите дефицити, като възложеният одит трябва да провери наличието на извършени и сертифицирани дейности по ремонти и строителство, които не са отразени в отчетността на АПИ", обясни Белчев.

Той каза, че има сериозни съмнения за системна практика за отлагането на признаване на разходи и прехвърлянето им за следващи години.

"Настояваме да разберем какъв е истинският размер на неотчетените задължения към държавата и изкривявят ли те реалното финансово състояние на Агенцията", каза депутатът.

По думите му "не можем да излекуваме финансите на България, ако крием симптомите".

"След като проверките приключат и докладите бъдат внесени, ние ще изслушаме одиторите, ще извикаме отговорните министри и ще следим строго за изпълнение на всяка една препоръка. Нашата единствена цел е пълна прозрачност за българските граждани и осигуряване на стабилна финансова рамка и основа за развитието на страната", заяви Белчев.

Според него, "за да променим България, трябва да излезем начисто".

Константин Проданов заяви, че одитът "категорично" няма да доведе до намаляване на пенсии, а целта е системата да бъде по-ефективна.

"Тези промени, които бяха правени последната година на парче, доведоха до ощетяване на редица български граждани", каза той.

По думите му това е една "дисекция на пенсионната система".

"Целта ни е да направим един общ преглед на публичните финанси - как са управлявани, къде са проблемите, къде може да подобрим. Понеже ДОО е една голяма част от консолидираната фискална програма, логично е да погледнем и там", обясни Проданов.

Относно АПИ Проданов уточни, че по индикации на финансовото министерство там има над милиард и половина сертификати за извършени дейности, които не са фактурирани и разплатени.

"Това е сериозен проблем. Народното събрание има право да възложи до пет одита в рамките на една година. Ако преценим, може да поискаме още. За този одит сме заложили амбициозни срокове до 30 септември тази година", уточни Проданов.