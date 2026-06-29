Ученици от Пловдив спираха коли с МВР, обясниха на шофьорите, че трябва да карат внимателно (Снимки)

Двайсетина ученици от пловдивското ОУ "Душо Хаджидеков" влязоха в ролята на пътни полицаи и спираха автомобили, за да обяснят на шофьорите, че трябва да карат внимателно. Децата, заедно с инспектор Атанас Тотков от КАТ, застанаха до пешеходната пътека при кръстовището на улиците "Петко Д. Петков" и "Лозенград" и отбиваха всяка кола, след което подаваха на водачите сърчица с надписи като "Скоростта убива" и "Безопасността не е случайност, а ежедневен избор".
Причината за акцията е Националният ден на безопасността на движението по пътищата, който се провежда на 29 юни. "Най-важното нещо е да се приберем живи и здрави", каза преди старта инспектор Тотков, а учениците го слушаха с интерес. След това се наредиха до него и заедно с полицая започнаха да отбиват колите. Всеки шофьор научи за Деня на пътната безопасност, получи сърцето и с усмивка продължи по пътя си.
След като раздадоха всичко, учениците и полицаят се насочиха към една от класните стаи, където той им изнесе лекция за безопасността на движението. Темите включваха и как да се управлява електрическа тротинетка, с оглед зачестилите инциденти с подобни превозни средства.