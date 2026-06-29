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Ученици от Пловдив спираха коли с МВР, обясниха на шофьорите, че трябва да карат внимателно (Снимки)

Никола Михайлов

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Децата и полицая спираха автомобили, за да дадат на шофьорите сърчице с послание. Снимка: Никола Михайлов

Двайсетина ученици от пловдивското ОУ "Душо Хаджидеков" влязоха в ролята на пътни полицаи и спираха автомобили, за да обяснят на шофьорите, че трябва да карат внимателно. Децата, заедно с инспектор Атанас Тотков от КАТ, застанаха до пешеходната пътека при кръстовището на улиците "Петко Д. Петков" и "Лозенград" и отбиваха всяка кола, след което подаваха на водачите сърчица с надписи като "Скоростта убива" и "Безопасността не е случайност, а ежедневен избор". 

Всеки ученик имаше по няколко бележки, за да участва в "акцията".
Всеки ученик имаше по няколко бележки, за да участва в "акцията". Снимка: Никола Михайлов

Причината за акцията е Националният ден на безопасността на движението по пътищата, който се провежда на 29 юни. "Най-важното нещо е да се приберем живи и здрави", каза преди старта инспектор Тотков, а учениците го слушаха с интерес. След това се наредиха до него и заедно с полицая започнаха да отбиват колите. Всеки шофьор научи за Деня на пътната безопасност, получи сърцето и с усмивка продължи по пътя си. 

Инспектор Атанас Тотков обясни на децата, че най-важното е да се приберат живи.
Инспектор Атанас Тотков обясни на децата, че най-важното е да се приберат живи. Снимка: Никола Михайлов

След като раздадоха всичко, учениците и полицаят се насочиха към една от класните стаи, където той им изнесе лекция за безопасността на движението. Темите включваха и как да се управлява електрическа тротинетка, с оглед зачестилите инциденти с подобни превозни средства. 

Полицаят отбива движението на пешеходната пътека.
Полицаят отбива движението на пешеходната пътека. Снимка: Никола Михайлов
Учениците чакаха своя ред, за да спрат кола.
Учениците чакаха своя ред, за да спрат кола. Снимка: Никола Михайлов
Всеки шофьор, минал покрай ОУ "Душо Хаджидеков", получи сърчице.
Всеки шофьор, минал покрай ОУ "Душо Хаджидеков", получи сърчице. Снимка: Никола Михайлов
Автомобилите спираха преди децата, за да чуят какво имат да им кажат.
Автомобилите спираха преди децата, за да чуят какво имат да им кажат. Снимка: Никола Михайлов
Униформеният вдигаше палката пред всяка кола.
Униформеният вдигаше палката пред всяка кола. Снимка: Никола Михайлов
Снимка: Никола Михайлов
Снимка: Никола Михайлов
Снимка: Никола Михайлов
Снимка: Никола Михайлов

Децата и полицая спираха автомобили, за да дадат на шофьорите сърчице с послание.
Всеки ученик имаше по няколко бележки, за да участва в "акцията".
Инспектор Атанас Тотков обясни на децата, че най-важното е да се приберат живи.
Полицаят отбива движението на пешеходната пътека.
Учениците чакаха своя ред, за да спрат кола.
Всеки шофьор, минал покрай ОУ "Душо Хаджидеков", получи сърчице.
Автомобилите спираха преди децата, за да чуят какво имат да им кажат.
Униформеният вдигаше палката пред всяка кола.

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