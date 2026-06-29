И Външно министерство излезе за протест за по-високи доходи

Бюджетът, който беше предложен, крайно ощетява Министерството на външните работи в частта доходи на служителите. Това заяви Добрин Станев, дипломатически служител втора степен в дирекция „Източна Европа и Централна Азия" в Министерството на външните работи и председател на Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба.

Членовете на обединението протестираха пред сградата на МВнР. Протестът е по повод предвиждани промени, засягащи държавните служители. Ако бъде приложен, това означава реално намаляване с около 20% на възнагражденията, които служителите ще получат на годишна база, каза още Станев. По думите му това се отнася за дипломатите, за държавните служители и за служителите на трудово правоотношение.

Станев посочи, че средно 1100 евро е брутната заплата в МВнР. Стартовата заплата на начинаещ дипломат - стажант аташе в процес на обучение е 818 евро бруто, добави още той, цитиран от БТА.

Надяваме се на диалог с ръководството на министерството, с Народното събрание за въвеждане на коригиращи механизми, каза Станев. Ако това не се осъществи, трябва да се подготвим за следващи действия – подготовката на втората стачка в историята на външно министерство.

По думите му според закона трябва да съберат определен брой подписи, да изложат исканията си, да започне процес на преговори, и ако той не даде резултат, да започнат ефективни стачни действия с прекратяване на дейността за определен период от време.

В Професионалното обединение на държавните служители на дипломатическата служба членуват 150 души, работещи в МВнР, уточни Станев.

От МВнР съобщиха по-ранно днес, че ръководството на министерството приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството, както и че в условията на констатиран прекомерен дефицит и започнала процедура на Европейската комисия, основната задача на ръководството е да намери решения, които да не ощетяват допълнително служителите.