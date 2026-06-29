Митническите служители на пункт "Лесово" задържаха 25 контрабандни надуваеми лодки при две отделни проверка на товарни автомобили, пътуващи от Турция за Германия през България, съобщават от Агенция "Митници".

При първия случай на 24 юни 2026 г. товарната композиция с турска регистрация пристига на "Лесово" на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва колети с лични вещи от Турция за получатели в Германия. След електронен рисков анализ на централно ниво, служители от отдел „Борба с наркотрафика" извършват щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в товара недекларирани колети с 5 надуваеми лодки с твърд заден борд, предназначен за монтиране на двигател. Митничари задържаха 25 контрабандни надуваеми лодки на "Лесово" СНИМКА: Агенция "Митници"

Още 20 контрабандни надуваеми лодки са открити в друг товарен автомобил, превозващ стоки също за Германия. При този случай товарната композиция от влекач и полуремарке пристига на МП Лесово на 28 юни 2026 г. Водачът - отново турски гражданин, е декларирал, че превозва групажна стока от Турция за Германия през България. След анализ на риска превозното средство е селектирано от митническите служители за щателна митническа проверка. Митническите инспектори открили при проверката недекларирани 20 надуваеми лодки с твърд заден борд, старателно укрити между декларирани подматрачни плоскости за легла. Митничари задържаха 25 контрабандни надуваеми лодки на "Лесово" СНИМКА: Агенция "Митници"

Контрабандните общо 25 лодки са задържани и по случаите са образувани две административнонаказателни производства.