Съдът остави в ареста мъж, опитал се да убие с нож жена в Стара Загора

Окръжният съд в Стара Загора взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 37-годишния С. Я., съобщиха от съда. Той е привлечен като обвиняем за това, че на 24 юни на бензиностанция в Казанлък, нападнал с нож 33-годишна жена, като деянието е извършено в условията на домашно насилие.

За това престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 15 до 20 години, „доживотен затвора" или „доживотен затвор без замяна".

Съдът прие, че събраните до момента доказателства са достатъчни, за да обосноват предположението, че обвиняемият мъж е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем. Асвен това съдът счете, че при първоначалното вземане на мярка за неотклонение, с оглед тежестта на предвиденото наказание, следва да се приеме наличието на законовата презумпция за опасност С. Я. да извърши друго престъпление.

Съдебният състав намери, че целите на закона ще се постигнат с най-тежката мярка за неотклонение, с която ще се попречи обвиняемото лице да извърши друго престъпление спрямо пострадалата.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивския апелативен съд в 3-дневен срок.