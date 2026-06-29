Международният турнир по спортни танци събра състезатели от 10 държави в "Арена Несебър"

Спортна зала „Арена" в Несебър бе домакин на международния турнир по спортни танци „Купа Несебър 2026". Надпреварата, включена в календара на Световната федерация по спортни танци, събра състезатели от повече от 10 държави и затвърди мястото на Несебър сред предпочитаните домакини на престижни международни спортни форуми.

Турнирът се проведе с подкрепата на Община Несебър и под патронажа на кмета Николай Димитров. Благодарение на дългогодишните системни усилия и в изпълнение на и общинската политика по за развитие на спортната инфраструктура градът разполага със съвременна база, която позволява организирането на състезания от най-висок ранг.

Зала „Арена" е сред най-модерните спортни съоръжения по Българското Черноморие и вече няколко години успешно покрива всички изисквания на Световната федерация по спортни танци за провеждане на международни турнири. Отличните условия за състезатели, съдии и публика, съчетани с професионалната организация, превръщат Несебър в предпочитан център за значими спортни прояви.

Тазгодишното издание на „Купа Несебър" бе определено от треньори и съдии като едно от най-добре организираните състезания по спортни танци в България. Освен възможност за натрупване на точки за световната ранглиста, турнирът бе и последна надпревара от календара на Българската федерация по спортни танци за първия състезателен полусезон.

Състезателите на КСТ „Несебър" се представиха достойно пред родна публика, завоювайки множество отличия в различни възрастови групи и дисциплини. Най-успешни бяха Димитър Стоянов и Хрисия Великова, които спечелиха всички категории, в които участваха, включително при двойки над 14 години в стандартните и латиноамериканските танци, както и четирите купи – „Самба", „Ча-Ча", „Румба" и „Джайв".

С призови класирания се отличиха още Катерина Романюк, Мила Манолова, Алекс Андрианов, Антон Стоянов и Раяна Златкова, Неда Стефанова и Радосвета Андреева, както и редица други състезатели на клуба, които допринесоха за успешното представяне на домакините.

Поредното успешно издание на „Купа Несебър" потвърди възможностите на града да организира международни спортни събития на високо професионално ниво и още веднъж показа, че инвестициите на Община Несебър в спортната инфраструктура създават условия както за развитието на местните таланти, така и за утвърждаването на общината като значим център на спортния туризъм.