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Дете успя да спре кола от пасажерското място на "Струма", майка ѝ получила инсулт зад волана

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Магистрала “Струма” СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофирала на магистрала „Струма", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Около 12:00 ч. в неделя детето е подало сигнал на спешния телефон 112. То разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник, ѝ станало лошо и тя изпаднала в безсъзнание, а автомобилът продължил да се движи по магистралата.

Докато държало волана и овладявало колата, момичето запазило хладнокръвие - разговаряло по телефона и запознало със ситуацията оператора, който бил на линия. Последвала незабавна координация между детето и дежурните служители на полицията.

Докато автомобилът се движел по магистралата, момичето успяло да овладее ситуацията, да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона. След като колата спряла медицинските екипи поели грижата за майката. Тя била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт.

Магистрала “Струма” СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

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