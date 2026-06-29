Хванаха турски тир в София с разкачен заден мост, вързан с колани (снимки)

Шофьорът тръгнал от Белгия, разменил тахошайбата си с колега, спрян в Пловдив

Вече ще проверяват и дървета, билбордове и мантинели в района на станали катастрофи

С 2 скъсани възглавници, почти разкачен заден мост, вързан с тежкотоварен колан и разменена тахошайба с колега бе хванат турски тираджия е София. Той бил спрян на Околовръстното шосе около 16 часа вчера от полицаи на СДВР. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.

Мъжът се движел с около 80-90 км/ч. При проверката се оказало, че . Камионът бил тръгнал от Белгия и трябвало да излезе от България през Капитан Андреево. Предотвратихме още една потенциална бомба, каза за случая Николов.

И посочи, че машината, с която тираджията си е разменил тахошайбата, е била установена в Пловдив. И там се чакат проверки на товарите, за да се види дали има нещо незаконно.

Другият шофьор също е турчин. Двамата са работели за тамошна компания. Заради това, че анализът на МВР сочел, че повечето нарушения на тираджии са от турски шофьори и фирми, Николов посочи, че може да се мисли за проверка на фирмите.

МВР е проучило практиките на другите страни по темата за пътната безопасност. Около 20% било задължението на полицията, коментира зам. вътрешният министър Калоян Калоянов. „При обследването на пътнотранспортно произшествие със средна или тежка телесна повреда, или настъпил летален изход вече няма да се изследват само превозното средство и действията на водача. Ще включва вече и сервитута на пътя - състоянието на мантинелите, наличието на билбордове създаващи опасност, крайпътната растителност, включително и дървета и всички останали фактори, които биха могли да са допринесли за инцидента. Тези обстоятелства ще бъдат част от огледния протокол на досъдебното производство, за да се установят в максимална степен всички причини за настъпването на пътнотранспортното произшествие", заяви Калоянов. Това бе анонсирано миналата седмица от вътрешния министър Иван Демерджиев. Указанията вече са подготвени и ще бъдат изпратени до всички структурни звена, обяви зам.-министъра.

По повод коментара на Демерджиев, че зад двете фирми за мантители, избирани при поръчки в страната, е сянката на бивш премиер, Калоянов посочи, че има проверка и ще говори с конкретика, когато разполага с повече информация.

През юни МВР е пратило 1500 сигнални писма до стопаните на пътя с препоръки. Срокът за отговор е 2 месеца. След като изтече, ще видим какви мерки са взели, каза още зам. вътрешният министър. И посочи, че с АПИ ще обсъдят евентуална забрана за движение на тировете по магистрали. В момента такава действала само в определени часове или температури.

Николов и Калоянов бяха гости на Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Той се организира от от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП). На площад "Св. Неделя" там има демонстрации като как се реже кола и се вади човек след катастрофа, ефектът от спускане със 7 км/ч и как действа предпазният колан и други. Събитието продължава до 16 часа.

Задният мост на тира бил вързан с тежкотоварвен колан.

Камионът превозвал над 20 тона леснозапалим товар без разрешение.