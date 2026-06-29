Евакуираха училище в Стара Загора заради открит боеприпас в двора

Евкуираха учениците от Професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора заради намерен боеприпас в двора. Беше спрян учебния процес, а учениците бяха изведени от сградата.

Сигнал за открития боеприпас е подаден тази сутрин, като районът е отцепен, информират от пресцентъра на полицията. Предприети са действия за обезвреждане, като се очакват специалисти да кажат вида на боеприпаса.

По неофициална информация боеприпаса е бил забелязан тази сутрин в района на контейнери за смет на юг от училището, по ул. „Любен Каравелов", заради което е отцепен целият район там и в момента. Не е ясно кой е пренесъл боеприпаса до двора на училището, като не е изключено това да е направено от дете.

Родителите в квартала разказаха, че около 9 часа полиция е отцепила района на ул. "Любен Каравелов" и не са ги допуснали до контейнерите за смет, съобщава БНР.