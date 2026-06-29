STEM център за природни науки и математика откриха в училище в пловдивския район "Южен" (Снимки)

Средата е разположена на втория етаж на учебното заведение върху площ от 530 кв. м

Нова STEM среда отвори врати в СУ "Св. Константин-Кирил Философ" в пловдивския район "Южен", съобщиха от общината.

Центърът е изграден в две направления - по природни науки и математика и информатика.

Проектът включва и изграждане на осем високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи. Пет от тях са разположени в рамките на STEM центъра, а три - извън него, на същия етаж.

Разположен е на втория етаж на училищната сграда върху площ от около 530 кв. м и включва две основни зони – "Изследователска лаборатория" по природни науки, обхващаща класна стая, хранилище и прилежащо фоайе, както и "Център за технологии в креативните индустрии", който разполага с четири класни стаи и прилежащия към тях коридор.

"Тук идеите ще се превръщат в открития, любопитството – в знания, а знанията - в умения, необходими за бъдещето", заяви директорът на училището Елена Сарафова. По думите ѝ това пространство дава възможност на учениците да развиват своята креативност, техническо мислене, изследователски дух и увереност.

От името на кмета на Пловдив Костадин Димитров зам.-кметът Николай Бухалов поздрави ръководството и педагогическия екип за успешната реализация на проекта.

"Създаването на подобни модерни образователни пространства е инвестиция в бъдещето на нашите деца и на Пловдив. Тук учениците ще имат възможност да учат чрез практика, да експериментират, да работят в екип и да развиват умения, които ще им бъдат необходими в професиите на бъдещето. Благодаря на всички, които допринесоха за реализирането на този проект, и пожелавам STEM центърът да бъде място за вдъхновение, открития и успехи", заяви Николай Бухалов.