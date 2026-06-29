Община Шумен представи организацията по предоставянето на социалните услуги от 1 юли след постановеното съдебно определение. На брифинг кметът проф. Христо Христов, заместник-кметът по социална политика и здравеопазване д-р Светослава Хайнова и представители на общинската администрация увериха, че социалните услуги за деца и семейства ще продължат без прекъсване, както и за предприетите необходими действия за плавен преход към новия доставчик.

„Целта ни е да информираме обществеността на Шумен за организацията, която е създадена към момента по предоставянето на социалните услуги от 1 юли след постановеното съдебно определение, което беше получено в Община Шумен. За Община Шумен и до момента, и занапред водещ принцип е защитата на интересите на потребителите, а в случая това са децата, техните семейства и непрекъсваемостта на социалните услуги", каза кметът на община Шумен.

Конкурсната процедура е проведена съгласно изискванията на Закона за социалните услуги, обясни кметът, като подчерта, че Общината се съобразява със съдебния контрол и изпълнява съдебните актове.

По думите на проф. Христов съдът не уважава искането за спиране на предварителното изпълнение и Общината продължава действията си съобразно действащите административни актове и съдебното определение.

„Социалните услуги няма да бъдат прекъснати след 1 юли, като е създадена организация за плавен преход, така че потребителите да не останат без необходимата подкрепа", посочи още той.

Кметът изрази благодарност към всички специалисти, които са работили през изминалите пет години с децата и техните семейства. Той посочи, че Общината оценява техния труд и опит и прави всичко възможно екипът да бъде запазен и да продължи да работи при новия доставчик.

Кметът се обърна към гражданите, за да ги увери, че няма място за притеснение относно предоставянето на социалните услуги.

Заместник-кметът по социална политика и здравеопазване д-р Светослава Хайнова посочи, че на 30.06.2026 г. изтича договорът за предоставяне на три социални услуги – Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе" и Център за работа с деца на улицата. За да не бъде прекъснат процесът, Община Шумен проведе необходимата процедура, като в конкурса участваха двама кандидати. Единият е досегашният доставчик – Сдружение „Институт по социални дейности и практики", което управлява услугите през последните 20 години, а другият е Сдружение „Агенция за социално развитие „Вижън".

„Не бих казала, че има спечелил, бих казала, че има избран доставчик, който през следващите пет години ще предоставя социалните услуги. Аз мисля, че спечелилите са децата и техните семейства, които социалните услуги подкрепят“, отбеляза д-р Хайнова.

Тя подчерта, че Община Шумен оценява постигнатите резултати и качеството на работата на досегашния доставчик.

„Ще бъде подписан договор, с който ще бъдат възложени трите услуги. Той влиза в сила от 1 юли, когато новият доставчик ще започне да ги предоставя", посочи заместник-кметът по социална политика и здравеопазване.

Тя допълни, че ще се запазят и надграждат качеството и резултатите на социалните услуги. Избраният доставчик, Сдружение „Агенция за социално развитие „Вижън“, е заявил готовност да запази всеки специалист от екипа, който желае да продължи да работи в социалните услуги.

В брифинга участва и началникът на отдел „Правно осигуряване и Закон за обществените поръчки“ Румен Въков. Той обясни, че заповедта за допускане на предварително изпълнение е издадена на 15 юни, за да бъдат извършени до края на месеца всички необходими действия, свързани с встъпването на новия доставчик в управлението на социалните услуги.

В Комплекса работят общо 24 специалисти – социални работници, възпитатели, психолози и други експерти. Към този момент само един служител е заявил желание да прекрати работата си поради навършена пенсионна възраст.