Шефовете на парка "Помпей" и на италианските реставратори впечатлени от Хераклия Синтика

Шефовете на парка "Помпей" и на италианските реставратори са впечатлени от античния град Хераклия Синтика. Кметът на Петрич Димитър Бръчков посрещна представители на български и международни организации, имащи опит в опазването и развитието на културното наследство.

Неслучаен е изборът именно на Петрич за тази визита – Общината излезе с категорична заявка в същото направление, като доказа през последните години, че работи целенасочено в тази посока за културно-историческите си обекти. В това се убедиха инж. Винчензо Калванезе – технически директор на Археологически парк „Помпей", арх. Андреа Грилето – директор на Италианската реставраторска асоциация, арх. Десислава Димитрова и инж. Любка Денева – организатори на „Форум Брацигово", които посетиха Исторически музей Петрич и Античен град Хераклея Синтика.

При разговорите с кмета Димитър Бръчков и представители на неговия екип бяха обсъдени конкретни инициативи за съвместна работа във връзка с развитието на Античен град Хераклея Синтика като резонно продължение и на успешните проектни инициативи на Общината за този обект. „Целим да разширим и надградим партньорски отношения с български и международни организации, да обменим опит и полезни практики в приоритетен за нас ресор", коментира кметът Димитър Бръчков.

Работната среща и посещението в община Петрич е продължение на проведени разговори в хода на събитието „Седмица на реставрация", състояла се преди един месец в гр. Ферара, Италия, както и участието на Петрич във „Форум Брацигово" през 2024 г.



