Свалиха номерата на мъж, дал на дете да шофира и се похвалил във фейсбук

Полицията в Габрово откри по видеоклип и свали номерата на кола на безотговорен баща, дал на малолетния си син да шофира и после качил клипче във фейсбук.

Извършена е незабавна проверка във връзка с видео, публикувано във Фейсбук, на което се вижда малолетно момче, управляващо лек автомобил, а на предната седалка до него пътува неговият баща. Служители на „Пътна полиция" при Районно управление -Севлиево са установили, че на третокласен път, в посока село Крамолин, 40-годишен мъж е предоставил управлението на лек автомобил „Деу Нексия" на малолетното си дете, посочват от ОДМВР - Габрово.

Спрямо мъжа е започнато административно-наказателно производство. Съставен му е акт за нарушения на ЗДвП, издаден му е протокол за полицейско предупреждение, а регистрационните табели на автомобила са свалени.