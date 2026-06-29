Включват военните "Спартан" в гасенето на горски пожари

Вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище, съобщи военният министър Димитър Стоянов

Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в Авиобаза Крумово.

Стоянов обясни, че разполагат с четири хеликоптера "Кугър", два МиГ-17, а тази година ще участват и с един самолет "Спартан".

Миналото лято се породи спор именно за участието на транспортните самолети на българските ВВС в гасенето на пожарите. Тогавашният военен министър Атанас Запрянов потвърди, че 3 години военните не използват системата за гасене на пожари от въздуха "Гардиън", закупена за самолетите "Спартан".

Системата "Гардиън" е предназначена за превантивни действия при пожар, като водата се хвърля от дървени касети от люка на самолета. Преди 2 г. ВВС направиха анализ и установиха няколко проблема, свързани с безопасността. Необходимо е да се отцепи 800-метрова зона за сигурност, в която не трябва да има хора и къщи. Освен това има ограничения за скоростта и височината на полета.

"Гардиън" е закупена по офсетно споразумение между правителството и италианската компания "Леонардо" - производителя на самолетите "Спартан".

То е подписано на 21 юни 2022 г. - ден преди правителството на Кирил Петков да бъде свалено с първия в историята на България успешен вот на недоверие. Стойността на офсета е 6,7 млн. евро, а самата система струва малко под 3,5 млн. евро. Било е договорено и обучение на пилотите как да се пускат контейнерите с вода от въздуха, което се провело в симулатор в летателен център на "Леонардо" в Пиза. Но обучени били само двама пилоти от ВВС, като те все още не са достигнали условията, за да могат да изпълняват задачи по пускане на товар от въздуха. Въпреки настояването на ВВС в обучението е бил пропуснат етап от подготовката. Освен това пилотите ни летели в смесен екипаж с италианци и не са извършвали сами мисията.

"Тази авантюра е черен пример на правителствено разхищение на публични средства и следва да бъде сериозно отчетена при сегашните инициативи за закупуване на летателна техника за гасене на пожари", коментира тогава Христо Гаджев от ГЕРБ в своя фейсбук профил.

От "Продължаваме промяната" реагираха остро също в социалната мрежа. Правителството на Кирил Петков първо се е възползвало от възможността да оборудва спартаните с модул за пожарогасене, въпреки че тя е предвидена още в договора за придобиването им от 2006 г.

Защо самолетите "Спартан" не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ, питаха от ПП. И упрекнаха тогавашните управляващи, че вместо да търсят решения за пожарите, атакуват опозицията и прехвърлят проблема "от болната глава на здравата".

На свой ред Гаджев откри огън и призова МО да пусне кога и какви предложениия по офсета са идвали - да се окаже, че ПП действали в интерес на частна фирма. Вече не питал защо не е ползвана системата, а защо изобщо е купена.

В края на юли 2025 г. министър Запрянов пък заговори за купуването на три нови спартана, които да са оборудвани с по-прецизна система - с разливане на водата. Наличната е остаряла и неефективна за гасене в гористи и планински местности, обясни той. Новият модул може да пренася до 8 т вода, която може да се зареди на всяко летище за 8 минути. Осигурява и "прецизно" пожарогасене и така отпадат изискванията самолетът да лети с минимална скорост и до 150 м.

През юли в две паралелни концепции за ефективна борба от въздуха с пожарите - на президента Румен Радев и на ВВС - се предлагаше самолетите да бъдат оборудвани с нова система, а освен това да се закупят още два спартана, но ново поколение.

Образно казано, тази система представлява големи картонени кубове, които се пълнят с вода и се пускат над огъня от самолета. С такава например гасят ВВС на Румъния, обясни Христо Гаджев, който бе шеф на комисията по отбрана в 51-то Народно събрание..

Системата бе описана в концепцията на "Дондуков" 2, изготвена през 2024 г. от секретаря по сигурност на президента - Димитър Стоянов (сегашният военен министър). Той посочва в документа, че цената само на един куб е 1000 евро. Наедно хвърляне се ползват 7 куба с вода

Вместо системите Guardian президентството и ВВС настояват да бъдат купени три системи MAFFS II с единична цена от 16 млн. лв., пише в концепцията на президентството, с която "24 часа" се запозна. Тя е внесена през август 2024 г. до тогавашния служебен премиер Димитър Главчев.

Общата стойност за реализиране на идеята е 378 млн. лв. Стоянов предлага и да се купят два нови самолета "Спартан" за общо 260 млн. лв.

В концепцията на ВВС, пратена също до Главчев, пък се говори за 2 или 3 нови самолета. Да се закупят и четири самолета AT802-F Fire Boss за 40 млн. лв., се предлага в концепцията на държавния глава. За някои от хеликоптерите трябва да се купят и нови агрегати и така сметката набъбва до 378,5 млн. лв.

Димитър Стоянов, който бе и служебен министър на отбраната в кабинетите на Гълъб Донев от 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г., е разгледал и вариант със закупуването на големи противопожарни самолети DHC-515, но подчертава, че всеки от тях струва по 55 млн. евро и не са многофункционални.

Освен за участието на "Спартан" в гасенето на пожарите това лято, Димитър Стоянов съобщи, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. "Мисията на американските самолети в България приключи", каза той.

Самолетите на ВВС на САЩ кацнаха в България на 19 февруари. За тях пръв съобщи бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, който пусна снимка от Терминал 1 на летище "Васил Левски", на която се виждат 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Тогавашният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17 февруари - 31 май.

Решението за тях е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като тогавашният военен министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство. След встъпването в длъжност на кабинета "Радев" срокът за оставането им бе удължен до 30 юни.

Бюджетът за Министерството на отбраната в частта на работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Няма да има рязане на заплати през 2026, нито през 2027 г., каза още министър Стоянов.