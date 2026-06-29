Арестуваха мъж от село Габровница след побой над жена си и детето им

35-годишен мъж е задържан за домашно насилие след побой над жената, с която живее на семейни начала, и малолетния им син в монтанското село Габровница, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 1.30 часа на 27 юни в частен имот в селото. По време на възникнал битов скандал мъжът пребил жената и детето им, като отправил и закана за убийство към жената.

Пострадалите не са потърсили медицинска помощ.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа в ареста на Районното управление в Монтана. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие и за закана за убийство.

Работата по разследването продължава.