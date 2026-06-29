Синдикатите на протест с искане за отмяна на Закона за държавния служител (Снимки)

Да се отмени Закона за държавния служител, ако бъдат приети предложните промени в бюджет 2026-а, с които още тази година те ще започнат да плащат 20% от осигурителните си вноски. С това искане от двата синдиката - КТ "Подкрепа" и КНСБ излязоха на протест пред Министерския съвет.

От 14 часа държава, бизнес и синдикати трябва да обсъдят трите проекта на държавата, за да има най-после бюджет за тази година.

Причината е, че сега той ги ограничава и те нямат право да работят на друг договор, а и за тях не важи клас прослужено време.

Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал. Предлагат ръст на възнагражденията в агенции, където заплатите са близки до минималните.