В Стара Загора опаковаха сградата на бивша баня в стил "Кристо" в знак на протест

От 9 месеца чакат приемателна комисия от Министерството на културата, за да отворят в нея очна клиника

В Стара Загора не са съжавили Христо Явашев-Кристо, но подобно на него опаковаха сграда, паметник на културата от местно значение. Арт инсталацията е протест срещу бюрократичната държавна машина, тъй като от 9 месеца чакат министърът на културата да изпрати комисия, която да провери ремонтните дейности в някогашната баня и да разреши сградата да бъде въведена в експлоатация като очна клиника. Това обяви днес на пресконференция нейният собственик д-р Станимир Трошев, известен и като организатор на докторския рок фестивал в Стара Загора, на който свирят рок групи, в които се изявяват медици-музиканти. За последно те опънаха жици през минялия уйкенд в града на липите.

Сградата, за чийто ремонт и оборудване са вложени около 2,5 милиона евро, е строена през 1929 г. по проект на известния тогава архитект Христо Димов. Обявена е за паметник на културата от местно значение. До началото на 90-те години на миналия век в нея е имало действаща хигиенна баня. В местния фолклор тази баня е известна като "Баня Патка" заради фигурата на лебед, която стояла на входа й.

След закраването на обществените хигиенни бани в Стара Загора сградата е била офис на банка, след което частен инвеститор искал да я преустрои в хотел с ресторант и детски кът, но неуспешно. Заради взетия от него кредит сградата отново става собственост на банка, докато не я купуват за очна клиника през декември 2018 година.

Новите собственици казаха, че сградата е била в окаяно състояние. През последните години са правени различни опити за ремонти по нея, включително и това, че някогашният водоизточник за банята бил залят с бетон, за да се превърне в банков трезор.

Фигурата на лебеда над входа била открита натрошена и тъй като била от цимент и арматура, от местния музей били много разочаровани, че не могат да я възстановят.

В Стара Загора има общо 53 сгради, обявени за паметници на културата. От тях само 12 са обществени, повечето са в лошо състояние, бе съобщено на пресконференцията днес.

След дълъг почти тригодишен ремонт някогашната баня вече е оборудвана като очна клиника с модерна техника и чака разрешително за експлоатация. Сред това то трябва да се съгласува и с институции като РЗИ и НЗОК, но д-р Трошев се надява сроковете в здравното министерство да са по-кратки от тези в културата. Той не съжалява, че се е заел да даде втори живот на сградата, тъй като така тя може да остане като един от символите на Стара Загора.

След много разговори и напразни обещания за приемателна комисия в Министерството на културата, собствениците на сградата са избрали този своеобразен начин на протест, за да привлекат вниманието на обществеността към проблема. Върху платното, с което е опакована някогашната баня, те са изписали: "Изкуствена административна кома", "Очаква институциите да прогледнат" и "Готова да работи за зрението на хората".

"Макар че миналата година като клиника сме внесли 389 хиляди лева данък "Печалба", така и не станахме мили на държавата", коментира с ирония д-р Станимир Трошев. Той получи уверения от неправителствени организации, че граждани застават в подкрепа на втория живот на култовата сграда и са готови да организират подписка за това.