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Спипаха жител на Вършец шофира с над 3 промила алкохол, задържаха го

Камелия Александрова

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32-годишен жител на Вършец да шофира с над 3 промила алкохол

Задържаха 32-годишен жител на Вършец да шофира с над 3 промила алкохол в издишания от него въздух. Автомобилът не е конфискуван, тъй като е собственост на баща му. Леката кола е спряна за проверка във Вършец малко след 19.00 часа в петък.

При направената му проба с "Алкотест" уредът отчел 3.07 промила алкохол в издишания въздух. Полицаите издали талон за медицинско изследване, но шофьорът отказал да даде кръвна проба. Издаден е акт и той е задържан в ареста на Районно управление в Берковица за срок до 24 часа.

32-годишен жител на Вършец да шофира с над 3 промила алкохол

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