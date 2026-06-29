Спипаха жител на Вършец шофира с над 3 промила алкохол, задържаха го

Задържаха 32-годишен жител на Вършец да шофира с над 3 промила алкохол в издишания от него въздух. Автомобилът не е конфискуван, тъй като е собственост на баща му. Леката кола е спряна за проверка във Вършец малко след 19.00 часа в петък.

При направената му проба с "Алкотест" уредът отчел 3.07 промила алкохол в издишания въздух. Полицаите издали талон за медицинско изследване, но шофьорът отказал да даде кръвна проба. Издаден е акт и той е задържан в ареста на Районно управление в Берковица за срок до 24 часа.