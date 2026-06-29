Обвиниха трима за побои, грабежи и хулиганство в столични завдения

Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу трима за побои, грабежи и хулиганство в столични заведения, съобщиха от прокуратурата.

Софийска районна прокуратура е предала на съд трима обвиняеми за нанасяне на множество телесни повреди на различни лица и за хулигански действия, извършени в заведения в София. Прокурор при Софийската районна прокуратура е внесъл обвинителен акт срещу К.П., М.Ц. и Ц.П., които според разследването са извършили общо 15 престъпления.

19-годишният К.П. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 11 ноември 2025 г. около 00:40 ч. в района на заведение на ул. „Георги С. Раковски" в София, в съучастие като извършител с 27-годишния М.Ц., е нанесъл удари с юмруци и ритници в областта на главата на мъж, като му е причинил лека телесна повреда по хулигански подбуди.

На 28 февруари 2026 г. около 03:10 ч. в заведение на ул. „Шести септември" в София, К.П. е нанесъл удари с ръце в областта на главата на мъж, с което му е причинил средна телесна повреда. След това, заедно с М.Ц. и Ц.П., тримата са нанесли удари с ръце в главата на И.П., като му е причинена лека телесна повреда. По същото време К.П. е нападнал и длъжностно лице – охранител в заведението, при изпълнение на служебните му задължения.

Според обвинението К.П. е извършвал и други агресивни действия без причина, като е удрял посетители, замахвал е с нож към мъж, обръщал е маси и столове и е чупил чаши и бутилки. Около 04:00 ч. същата нощ на кръстовището на бул. „Васил Левски" и ул. „Фритьоф Нансен" в София, К.П. и Ц.П. са нападнали Б.К. и са му нанесли удари в лицето, като са му счупили преден зъб. Деянието е извършено по хулигански подбуди.

27-годишният М.Ц. е обвинен освен за съучастието в побоя от 11 ноември 2025 г., и за това, че при условията на продължавано престъпление е унищожил противозаконно чужди движими вещи на стойност 1560,10 лева.

Той е извършвал и хулигански действия – нападнал е без причина двама мъже, размахвал е нож, счупил е витрина на врата на заведението, а след пристигане на полицейски служители е заявил, че ще убие тях и семействата им.

На 28 февруари 2026 г. около 03:10 ч. в заведение на ул. „Шести септември" М.Ц. е нападнал без причина К.Й. и други посетители, размахвал е нож, обръщал е маси и столове и е чупил чаши и бутилки. Според прокуратурата деянието се отличава с „изключителна дързост".

В същата нощ той е направил и два опита за грабеж – при единия е използвал сила, като е ударил мъж в главата, а при другия е отправил заплаха, насочвайки стъклена бутилка към пострадалия и казвайки: „Дай 10 евро, иначе ще ти пръсна бутилката от главата".

Третият обвиняем – 22-годишният Ц.П. – освен участието си в описаните побои, е привлечен към наказателна отговорност и за хулиганство. На 28 февруари 2026 г. около 03:10 ч. в същото заведение той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Той е предизвикал безредици, размахвал е нож и се е обърнал към И.П. с думите: „Искаш ли да те намушкам?", като действията му се отличават с изключителна дързост.

По делото е установено, че в Софийска районна прокуратура е водено досъдебно производство за всички горепосочени престъпления. В хода на разследването са извършени множество процесуално-следствени действия, като делото е приключено за по-малко от година с внасяне на обвинителен акт в съда.

Предстои делото срещу К.П., М.Ц. и Ц.П. да започне в Софийски районен съд.