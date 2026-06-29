Как работи Европарламентът? Новият сайт на евродепутата Станислав Стоянов обяснява подробно

Как работи Европейският парламент и какво значат сложните "брюкселски" термини обяснява подробно евродепутатът Станислав Стоянов в новия си сайт. Страницата е посветена на неговата дейност, за да могат медиите и подръжниците му да се информират за работата му, но вътре има и обяснения какво правят разлините институции и как функционират.

Стоянов представи сайта на събитие в София заедно със сътрудника си Радомир Ралев. Идеята за него дошла по време на обиколки из страната, когато избиратели го питали какво всъщност работят евродепутатите. Оказало се, че някои хора дори не разбират имената на някои от органите. Осъзнал, че в хората има дълбоко неразбиране за работата на европейските институции. Затова решил да изгради платформа, която хем да служи за връзка с медиите, в която в реално време да може да се следи дейността на евродепутата, хем да обясни на хората какво работят представителите ни в Брюксел.

"Когато ми даваше насоки, една от първите беше, че цели да е абсолютно прозрачен и да обясни на българите как работят институциите на Европейския съюз, какво могат и какво - не. До ден днешен виждаме, че има неразбиране. Затова започнахме този проект, който предстои да се развива, но е добро начало, защото може да се проследи цялата работа на г-н Стоянов в Европейския парламент. Голяма част от работата на евродепутатите остава скрита - писане на доклади, срещи, заседания на комисии, но тя е важна и за интересите на България", обясни Радомир Ралев. Евродепутатът Станислав Стоянов и сътрудника му (вляво) Радомир Ралев Снимка: Велислав Николов

Сайтът е семпъл, за да е лесен за използване. Има страница с новини, в края на които се обясняват някои от термините, например какво е председателски съвет. Последната новина е от 23 юни - Стоянов е участвал в среща с ирландския президент като част от мисия на ЕП преди ирландското председателство. В такива срещи могат да участват само председатели или зам.-председатели на групи в ЕП.

Стоянов е българския евродепутат с най-много изказвания - 47 на брой, което го прави и един от най-активните членове на Европарламента. Всяко едно от тях може да се прочете на български на новия му сайт.

Има и подстраница с предстоящи събития с негово участие - медийни и публични. Последното е било на 26 юни - първата среща на върха на европейската партия "Европа на суверенните нации", чийто председател е Станислав Стоянов. На заседанието са били приети две нови партии - една от Италия и една от Нидерландия, а вече има заявки от нови държави за членство.

Предстои да се добави и опция да се проследява колко активен е той по различни доклади. Той работи по теми, свързани с присъединяването на Северна Македония, земеделие, транспорт и туризъм.

"Страната кандидат-член е в силната позиция, а ние сме догонващи. Това показва, че българската дипломация е изключително пасивна. В България царува едно разбиране, че всички по презумпция трябва да знаят каква е българската гледна точка, но това не се случва така и на ниво ЕП чувам сериозни небивалици по наш адрес, защото нашата гледна точка не е казана и историческата истина не се знае, а е чута друга държава, която има много активна и дори агресивна дипломация. Външният министър на РСМ изтърка два чифта обувки последните месеци да се среща с кого ли не, а нито един от нашите външни министри откакто аз съм евродепутат не се е поинтересувал какво правим ние. Интерес нула", заяви той за годишните доклади за напредъка по присъединяването на Северна Македония към ЕС.

Разказа, че среща трудности в комисията по транспорт и туризъм, понеже открил, че България няма никаква национална стратегия нито за транспорта, нито за туризма. "За да помогне човек, трябва подкрепа от българските власти, а там има големи резерви", разказа Стоянов.

Като най-голямо постижение на "Възраждане" той посочи създаването на собствено политическо семейство и партията "Европа на суверенните нации". Основните им приоритети са борбата с миграцията, заемането на правилната позиция, земеделието.