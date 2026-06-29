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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23132215 www.24chasa.bg

Обмислят криминализиране на незаконното строителство

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Главният секретар на МВР Любомир Николов

Проблемът с незаконното строителство е доста голям и е възможно да се помисли дори за криминализирането му. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Поводът за коментара му бе казусът с проверките във Варна след разкритията за незаконния град в местността Баба Алино.

МВР в момента проверява около 120 удостоверения за търпимост, издадени в район "Приморски" на Варна от 2019 до 2023. При тях се виждало, че става дума за сгради, построени през последните 3-4 години, а не преди 2001 година, когато законът го позволявал. 

По случая има един обвинен. МВР ще търси посредниците между хората, които са искали да узаконят сградите си и общинските служители, каза Николов. И посочи, че няма нови задържани или обвинени.

Проверките на ГДБОП и полицията във Варна стартираха след като в края на май се разбра за незакония град, изграден от инвеститора Олег Невзоров. Украинецът бе разпитван няколко пъти и е дал интересни показания, преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев

Главният секретар на МВР Любомир Николов

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