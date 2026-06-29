Откриха барелеф на Достойния българин отец Петър, изградил 40 параклиса в Свети Влас

Бронзовият паметен знак до храм „Свети Власий" напомня за делото на покойния свещеник, който в продължение на 14 години съгради уникалната „Пътека на вярата" по билото на планината

Паметна плоча на отец Петър Цанков, изградил собственоръчно 40 каменни параклиса по билото на планината над Свети Влас, бе открита до храм „Свети Власий" в едноименния град. Бронзовият барелеф е създаден от фондация „Българска памет – братя Диневи", с чието съдействие свещеникът създаде своеобразната „Пътека на вярата" с параклисите от 2012 г. до кончината му през 2025 година.

„Пътеката" – живописен горски път, който се вие до върха на планината край морския град – е посещавана всекидневно от стотици туристи, повечето от които чужденци. За делото си отец Петър бе посочен като един от Достойните българи в инициативата „Достойните българи" на в. „24 часа" за 2016 година, а кметът на Свети Влас Иван Николов го удостои с почетния знак на града.

На церемонията при откриването дойдоха роднини на отец Петър, съпредседателите на фондация „Българска памет – братя Диневи" Динко и Йордан Диневи, десетки миряни и почитатели на делото на отец Петър Цанков от България, Великобритания, Полша, Русия, Украйна и др.

„Съграденото от него ще вдъхновява поколения напред, редно е хората да знаят кой е построил Божиите храмове в планината, да помнят образа му и да следват добрия пример", обясни мотивите за поставянето на барелефа Йордан Динев. Йордан Динев говори за делото на отец Петър пред хората, събрали се на откриването. Снимка: Авторът

Параклисите на отец Петър са построени от каменни плочи, редени без замазка. Отецът научава изкуството да гради суха каменна зидария по време на военната си служба в Строителни войски, където преди 1989 г. изпращаха обучаваните за свещеници младежи. Петър Цанков е завършил Духовната семинария в Черепиш, след което е изпратен за свещеник в старозагорското село Енина и в казанлъшките храмове „Света Богородица" и „Свети Илия".

След като се пенсионира, отива в храм „Свети Власий", открит през 2010 г. от фондация „Българска памет – братя Диневи". Споделя идеята за параклисите с нейните създатели, те я прегръщат и отец Петър започва осъществяването й. В продължение на 14 години жителите на Свети Влас и хилядите туристи наблюдаваха как свещеникът изгражда каменните храмове по билото на планината – в студ и пек.

Отецът започва с един – суха каменна зидария с ниша, където поставя икони. Следва втори, трети, с годините параклисите постепенно се множат, докато свещеникът решава да ги направи 33 – според годините на земния живот на Спасителя. Накрая каменните храмове стават 40.

Когато не градеше храмове, отец Петър беседваше с посетителите на църквата „Свети Власий", които го обичаха и му се доверяваха. Той намираше насърчителни думи за миряните в нужда, даваше надежда и кураж на страдащите и те го търсеха. Почти година след кончината му през 2025 г. стотици вярващи и туристи продължават да споделят възхищението си от отеца в книгата на храма, а туристите по „Пътеката на вярата" се увеличават. Барбара Отто от Полша носи фланелка с лика на отец Петър Цанков. Снимка: Авторът

„Стореното от отец Петър Цанков всъщност е дългогодишен труд, полаган смирено, без да се шуми – в името на вярата. Подобни инициативи показват България откъм добрата й страна, би трябвало да се говори повече за тях", каза за в. „24 часа" през 2018 г. Н.В. Симеон II, който пристигна специално в Свети Влас заедно с царица Маргарита, за да посетят „Пътеката на вярата".