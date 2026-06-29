При тежки катастрофи ще обследват и пътя, мантинелите и крайпътната растителност

Обсъжда се при катастрофи със средно или тежко пострадали, освен водача на автомобила и самия автомобил, да бъдат обследвани и пътя, мантинелите, билборди около тях и крайпътната растителност. Това заяви зам.-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов на отбелязването в София на Деня на безопасността на движението по пътищата.

"Така при разследването ще участват и тези фактори. Нашата идея е да се направи така, че дори при тежки катастрофи, вероятността от тежки последици да намалее", коментира Калоянов.

По думите му пътната безопасност е ангажимент на много институции, на гражданите и образованието, и затова се подхожда комплексно. Делът на МВР за пътна безопасност е около 20-30% - останалото е отговорност на много институции, заяви зам.-министърът.

Направили сме анализ на катастрофите, независимо от вида им - по време, място и причини. Анализирали сме и глобите и на тяхна база сме предприели действия, каза още той.

Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" край Ямбол от миналата седмица предизвика дебати относно състоянието на пътя. При тежкия инцидент камион премина мантинелите, навлезе в насрещното и помете кола. На място загинаха две деца и бащата на едното от тях.

Разрази се дебат относно състоянието на мантинелите по пътищата. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви в неделя, че доставките на пътните съоръжения у нас се проверяват.