ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ФИФА или за САЩ е по-изгодно световното

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23132446 www.24chasa.bg

За ден 33 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 4 - за наркотици

724
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

16 084 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.

Извършен е контрол на 18 316 водачи и пътници. Съставени са 4214 фиша и 327 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори, съобщиха от полицията. 

В рамките на изминалия ден са установени общо 33 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 19 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират четирима, седем са отказали тестване.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)