Окръжната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинения за грабежи

Окръжната прокуратура в Стара Загора повдигна три обвинения по две досъдебни производства за извършени грабежи, съобщиха от държавното обвинение.

Като обвиняем е привлечен С.С., на 58 г., за това, че на 15.06.2026 г. в село Опълченец, област Стара Загора, отнел чужди движими вещи - пари на стойност 220 евро, дамска чанта, мобилен телефон, банкова и дебитна карти, всичко на обща стойност 349 евро, от владението на 74-годишна жена с намерението противозаконно да ги присвои като употребил за това сила. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

На 15 юни 2026 г., около 12,10 часа, 74-годишната пострадала жена се намирала в района на жп спирка в Опълченец. През това време С.С. спял на близка пейка, но се събудил и я видял. Той се насочил към жената, блъснал я и съборил на земята, след което отнел дамската й чанта, в която имало 220 евро, мобилен телефон и документи, всичко на обща стойност 349 евро. С.С. е избягал, но по-късно е бил установен и задържан от полицейски служители.

Обвиняемият е в ареста за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 29 юни 2026 г., Окръжнага прокуратура в Стара Загора внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми и Л.Л., на 36 г., и Н.Н., на 33 г., за това, че на 27.06.2026 г., в град Стара Загора, отнели чужди движими вещи – пари от 19-годишен мъж, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила - нанесли побой и порезни рани с нож на ръката на пострадалия. Деянието е извършено от двете лица, сговорили се предварително да вършат грабеж.

На 27 юни 2026 г. в 19 45 ч. е бил получен сигнал на тел 112 от Центъра на спешна медицинска помощ за това, че при сбиване в парк в Стара Загора, в който са участвали Л.Л. и Н.Н., е пострадал 19-годишен младеж, спрямо когото е бил извършен грабеж на пари. Установено е, че двамата обвиняеми са му отнели 20 евро. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа.