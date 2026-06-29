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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23132828 www.24chasa.bg

Задържаха под стража и обвинен за грабеж в Казанлък

Ваньо Стоилов

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Районният съд в Казанлък взе мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на обвиняем за извършен грабеж, съобщиха от съда. Мярката е спрямо 46-годишния Ж. Д., който е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 24.06.2026 г. в град Казанлък е отнел чужда движима вещ – мобилен телефон, от владението на 27-годишна жена, с намерение противозаконно да я присвои. Той издърпал телефона със сила от ръката на пострадалата.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото, счете, че от всички тях може да се направи обосновано предположение, че именно Ж. Д. е извършил престъплението, в което е обвинен. Съдът намери, че съществува реална опасност обвиняемият както да се укрие, така и да извърши друго престъпление. Видно от справката му за съдимост - мъжът е осъждан многократно за тежки умишлени престъпления, като е търпял ефективно наказание „лишаване от свобода". В характеристичната му справка е посочено, че не е трудово ангажиран, дружи с криминално проявени лица, с престъпно самосъзнание е и не зачита закона и правовия ред.

Определението на Районен съд - Казанлък подлежи на обжалване и/или протестиране пред Окръжния съд в  Стара Загора в три дневен срок.

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