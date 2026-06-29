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Бизнесът притеснен, че увеличението на минималните прагове може да стигне и 70%, а синдикати поздравяват правителството

Цветелина Стефанова

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Тристранката не постигна пълно съгласие за проектобюджета на ДОО. Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Увеличението на минималните осигурителни прагове за първи път от 13 г. сблъска синдикати и бизнес  на тристранката. В проектобюджета на ДОО за 2026-а е разписано стъпаловидно увеличаване по икономически дейности от 1 август. От същата дата се вдига и максималният осигурителен доход на 2300 евро.  

Според сметките на бизнеса те могат да увеличат разходите за труд в размери между 12,6 и 70%. Това е особено тежко за определени категории персонал (специалисти, техници, приложни специалисти и административен персонал). В тези групи увеличението на минималната осигурителна база не е техническа корекция, а съществено административно повишаване на разходите за труд, обясни Румен Радев от АИКБ.  Той бе категоричен, че това е архаичен механизъм. Те не гарантират осигуряване върху действителния доход, а често създават легален минимум, около който се организира сивото поведение. Реалната борба със сивата икономика изисква контрол върху действително изплатените доходи, анализ на риска, електронен обмен на данни, проверки в рискови сектори и ефективни санкции, а не административно определяне на осигурителни прагове, които изкривяват пазара на труда, обясни още той.

Това води до съществено повишаване на осигурителната тежест в рамките на текущата година. При част от групите увеличението достига приблизително 70%. "Подобно стъпаловидно увеличение предполага административно зададена йерархия между професионалните групи, която не отчита достатъчно различията между предприятията по мащаб, регион, производителност, маржове, инвестиционна активност и възможности за поемане на допълнителни разходи" , обясни Мария Минчева от БСК. Техните разчети показват, че при сравнението между действащите размери за периода от 1 януари до 31 юли 2026 г. и предложените размери от 1 август 2026 г. увеличението е стъпаловидно и достига приблизително: 

  • около 70 на сто за категорията „Ръководители";
  • около 50 на сто за категорията „Специалисти";
  • около 40 на сто за категорията „Техници и приложни специалисти";
  • около 30 на сто за категорията „Помощен административен персонал";
  • около 20 на сто за квалифицирани работници и машинни оператори;
  • около 12,6 на сто за част от най-ниските квалификационни групи.

Боян Митракиев от КРИБ обърна внимание на вдигането на максималният осигурителен доход до 2300 евро. И вече една от големите  IT компании вече е напуснала страната. А Разходите за труд в този сектор вече са равни с Румъния. 

Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" пък покани главният прокурор на следващо обсъждане на минималните осигуровки. Причината е, че неосигуряването на реална заплата носи наказателна отговорност. Понеже държавата гали тези хора с перце, а те са измислили заплата в плик, е измислила минимални осигурителни прагове. Предлагам те да се увеличат с 50%, каза Манолов.   

Приветстваме предложението за вдигането им, каза Ася Гонева от КНСБ. Тя обърна внимание, че през последните години разликата между средния и максималния доход все повече се сближава. Вие сте хората с големите заплати, обърна се тя към бизнеса. И припомни, че заради ограничения хора, които са се осигурявали цял живот на максимални доходи не могат да се пенсионират с максимална пенсия.

Тристранката не постигна пълно съгласие за проектобюджета на ДОО.

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