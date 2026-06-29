Кметица подаде оставка след условна присъда, че шофирала пияна

Общинската избирателна комисия в Полски Тръмбеш прекрати предсрочното пълномощията на кметицата на село Масларево Виолетка Йорданова, съобщиха във Фейсбук страницата на общината. Решението е с днешна дата и е на база депозирана оставка от Йорданова.

На 29 юни Районният съд във Велико Търново одобри споразумение на прокуратурата с Виолетка Йорданова. Със съдебния акт тя получава 3 месеца условно с три години изпитателен срок, глоба от 255,65 евро и 15 месеца без книжка. Спогодбата има статут на влязла в сила присъда.

52-годишната кметица, която кара втори мандат на поста, бе засечена с 1,68 промила алкохол зад волана на 14 септември 2025 г. в селото. малко по-рано мъжът й отишъл да дири сметка след скандал с техен съселянин. За да прекрати по-сериозна разпра, тя тръгнала с личния си автомобил да прибере мъжа си, въпреки че е пила.

Другата страна вече била извикала полиция, която спира Виолетка за проверка за алкохол. Дрегерът показва 1,68 промила, а след кръвна проба е 1,69. Тя бе задържана за 24 часа, отнета е шофьорската ѝ книжка и след продължително разследване е предадена на съд.

На 1 юли Общинският съвет ще заседава извънредно, за да избере временен кмет на селото. Извънредните избори за кмет на Масларево ще бъдат на 18 октомври, когато са и предсрочните избори за кмет на община Полски Тръмбеш. Те пък се наложиха, защото дългогодишният управник Героги Чакъров стана депутат от "Прогресивна България".