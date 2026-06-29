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Готов е новият дом за стари хора "Ела" във Велинград

Диана Варникова

[email protected]

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Приключи изграждането на новия дом за стари хора "Ела" във Велинград, реализиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Новоизградената сграда е модерно, функционално и напълно достъпно пространство, съобразено със съвременните стандарти за предоставяне на резидентна грижа. Домът разполага с капацитет за 40 потребители, настанени в единични и двойни стаи, както и в две боксониери. Всички помещения са със собствен санитарен възел, а по-голямата част от стаите разполагат и с балкони.

На първия етаж са обособени четири двойни стаи за потребители, нуждаещи се от интензивна грижа, както и просторна трапезария и помещение за дневни занимания с капацитет за всички потребители, медицински кабинет, помещение за водна рехабилитация, административен кабинет и необходимите обслужващи помещения.

Останалите етажи предлагат уютна домашна среда с дневни, трапезарии, кухненски боксове, помещения за пране и гладене, кабинет за лечебна физкултура, фитнес и рехабилитация, както и стая за индивидуална работа.

В боксониерите е предвиден кухненски кът с възможност потребителите самостоятелно да приготвят храна, което насърчава независимостта и активния начин на живот.

Във всяка стая е осигурена възможност за предоставяне на услугата „заместваща грижа", което ще даде допълнителна подкрепа както на потребителите, така и на техните близки.

Сградата е напълно достъпна чрез четирираменно стълбище и асансьор, а отоплението е решено по устойчив и екологичен начин чрез използването на минерална вода.

Особено внимание е отделено и на прилежащото дворно пространство. За потребителите е изградена самостоятелна зона с алеи, места за отдих, озеленяване, декоративни елементи, беседка и пейки, които ще създават спокойна и приятна среда за ежедневните им занимания и социални контакти.

С реализирането на проекта Община Велинград прави още една важна крачка към развитието на качествени социални услуги и осигуряването на достойни условия за живот на възрастните хора, коментира кметът на общината д-р Костадин Коев.

Предстои официалното откриване на новия Дом за стари хора „Ела" с тържествено прерязване на лентата, когато сградата ще отвори врати за своите бъдещи потребители и ще започне да изпълнява своята мисия – да осигурява сигурност, грижа, спокойствие и достоен живот в модерна и уютна среда.

Нов дом за стари хора "Ела" във Велинград
Нов дом за стари хора "Ела" във Велинград
Нов дом за стари хора "Ела" във Велинград

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