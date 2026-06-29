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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23133065 www.24chasa.bg

Издирват изчезнала възрастна жена с деменция в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

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Издирваната жена

Издирва се Янка Сребринова – възрастна жена с деменция, избягала от дома си днес в 4:40ч. и тръгнала в посока бившата болница "Ескулап" в Пазарджик. Това съобщиха в една от групите във Фейсбук нейни близки.

Сградата на затвореното здравно заведение се намира в широкия център на областния град, където има много жилищни блокове и кооперации и питейни заведения и по принцип е оживен квартал. Поради ранния час на излизането на жената от дома й, едва ли ще има толкова хора, които да са я забелязали по това време на деня.

Близките на Янка умоляват, ако някой има информация за нея, да се обадят на следните телефони:

088 6799705

088 7779981

Издирваната жена

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