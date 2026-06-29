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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23133066 www.24chasa.bg

Обраха къщата на Кънчо Стойчев в санданското с. Зорница

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"Зорница фемили естейт" е част от международната мрежа за луксозни имения Relais & Chateaux.

Къщата на социолога Кънчо Стойчев в санданското село Зорница е била обрана.

В сутрешните часове в неделя в РУ-Сандански е получен сигнал за това, че за времето от 12:00 часа на 26 юни до 09:30 часа на 28 юни, чрез увреждане на врата е проникнато в къща в семеен комплекс, намиращ се в землището на с. Зорница, общ. Сандански. Извършена е кражба на каса с намираща се в нея парична сума, съобщиха от полицията. Стойността на нанесената щета е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

По непотвърдена информация са изчезнали около 100 хил. евро.

Нямам информация за вас, бе лаконичният коментар на Кънчо Стойчев пред репортер на "24 часа".

Социологът Кънчо Стойчев
Социологът Кънчо Стойчев

Луксозният комплекс с винарна в село Зорница бе собственост на Кънчо Стойчев до края на 2025 г. , когато бе продаден на голяма финансова група, но социологът запази своята къща там.

"Зорница фемили естейт" е част от международната мрежа за луксозни имения Relais & Chateaux.
Социологът Кънчо Стойчев

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