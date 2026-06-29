Започва делото срещу Благомир Коцев и още четирима подсъдими с двама тайни свидетели

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Разпоредителното заседание по възобновеното наказателно дело срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима подсъдими ще се проведе на 30 юни от 10 часа в Окръжния съд в морския град.

Делото беше прехвърлено за разглеждане във Варна с определение на Върховния касационен съд, а материалите по него – общо 70 тома – са постъпили в Окръжния съд на 21 ноември 2025 г.

На подсъдимата скамейка, освен Благомир Коцев, застават общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Обвинителният акт съдържа общо 12 обвинения.

Според прокуратурата Коцев отговаря за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда.

Процесът беше временно спрян заради временния кандидат-депутатски имунитет на двамата общински съветници, придобит с регистрацията им за участие в предсрочните парламентарни избори.

След приключването на изборите и отпадането на имунитетите съдът възобнови наказателното производство на 5 май 2026 г. Разпоредителното заседание беше насрочено за 30 юни след молба на един от защитниците, който е бил в предварително планиран отпуск. Определена е и резервна дата – 14 юли.

По делото има двама свидетели с тайна самоличност.

Според Коцев един от тях е вече скандално известният собственик на КУБ корпорация Олег Невзоров.

За пострадали са признати трима свидетели – директорът на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий", ръководителят на проекта „Интегриран градски транспорт – Варна" и изпълнителният директор на дружество, изпълнявало обществена поръчка за доставка на храна за социалните услуги на Община Варна, съобщават от пресслужбата на съда.

До момента в съда е постъпила молба от ръководителя на проекта „Интегриран градски транспорт – Варна" Биляна Якова за конституиране като частен обвинител. С нея се предявява и граждански иск срещу Благомир Коцев за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 30 000 евро, заедно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане.

Докладчик по делото е съдия Светла Даскалова, а обвинението ще бъде поддържано от прокурорите от Софийската градска прокуратура Ахмед Кокоев и Георги Иванов.

Към момента спрямо Благомир Коцев и Николай Стефанов са наложени мерки за неотклонение „гаранция в пари" в размер на 200 000 лева за всеки. Йордан Кателиев е с парична гаранция от 150 000 лева, а спрямо Ивайло Маринов и Антоанета Петрова е взета най-леката мярка за неотклонение – „подписка".

На разпоредителното заседание съдът следва да се произнесе по процесуалните въпроси, включително дали обвинителният акт отговаря на законовите изисквания и дали делото може да продължи по същество.