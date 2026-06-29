Радев ще открие първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите

Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите (КСНИ). То ще бъде във вторник, 30 юни, от 11 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.

В рамките на заседанието членовете на Съвета, съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на Закон за публично-частното партньорство. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.