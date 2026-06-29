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Радев ще открие първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите

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Румен Радев СНИМКА: Пресцентър на МС

Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите (КСНИ). То ще бъде във вторник, 30 юни, от 11 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.

В рамките на заседанието членовете на Съвета, съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на Закон за публично-частното партньорство. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Румен Радев СНИМКА: Пресцентър на МС

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