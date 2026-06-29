Програмата отчита лек ръст в бройката участващи образователни институции, но увеличено участие на тези с 100% покритие на децата в тях

Националната програма на Нестле България „Нестле за по-здрави деца“ отличи победителите в конкурса за учебната 2025/2026 година в издание, което отчита ръст и устойчиво участие спрямо предходната година. В тазгодишното издание се включиха 196 учебни заведения при 193 през 2024/2025 г., а повече от 17 000 деца работиха по проекти, посветени на балансираното хранене, активното движение, хидратацията и устойчивия начин на живот.

Данните показват, че програмата не само запазва националния си обхват, но и се развива като дългосрочна практика за все повече училища и детски градини. Над 60 от участващите институции се включват за втора поредна година, като приблизително една трета от тях участват за трета поредна година. Най-много участващи деца тази година има от област Пловдив - почти 2 000, следвана от София-град с около 1 500 деца.

Друга силна тенденция е пълното участие на децата в много от образователните институции. Тази година над 40% от детските градини и повече от една трета от училищата постигнаха 100% участие в програмата, при 28% през предходното издание. Това показва, че все повече училища и детски градини не просто се включват в конкурса, а успяват да ангажират всички свои деца. Сред отличителните примери са ДГ „Слънце“ в Кюстендил с 301 участващи деца, НУ „Илия Рашков Блъсков“ в Шумен с 293 ученици и ОУ „Христо Ботев“ в село Самуилово със 164 участници - число, което се равнява на близо 8% от населението на цялото село.

До финалния етап на конкурса достигнаха 12 учебни заведения - 6 училища и 6 детски градини. По време на финалната онлайн церемония те представиха реализираните през годината дейности, резултатите от работата с децата и идеите си за продължаване на програмата в своята учебна институция.

Победителите бяха определени от жури в състав: Мартина Александрова, представител на РУО - София-град; Благовеста Борчева, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерството на образованието и науката; Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“ и секретар на Постоянната комисия на НСОРБ; Теодор Михайлов, юрист в Нестле България; както и децата от ОУ „Кирил и Методий“ в Драгичево, победители в предходното издание на програмата в категория „Училища“, които имаха специалната задача да определят трето място във всяка категория.

В категория „Училища“ първо място спечели ОУ „Кирил Христов“ от град Стара Загора. Училището впечатли със занимания като „Health Kitchen“, където първокласниците готвят здравословно, и експеримент с растения, който показва значението на водата. С получената награда училището планира да разшири практическите си занимания, като оборудва допълнително пространство за кулинарни дейности.

На второ място се класира ОУ „Христо Ботев“ от село Самуилово със 100% участие и проекти със силен фокус върху физическата активност и участието на родителите, включително спортни събития и кулинарни работилници.

Третото място зае ОУ „Христо Никифоров“ от Ловеч - победители в издание 2021/2022 година на конкурса. Тази година децата създадоха своя собствена история със супергероите Хидрогероя, Капитан Здравословно хранене, Еко пазителя и Спортния шампион, които чрез мисии изграждат здравословни навици.

В категория „Детски градини“ първо място спечели ДГ „Арабела“ от Видин, които участват от самото начало на конкурса. Сред тяхните дейности бяха инициативата „Хидрогерои“, посещения на местния пазар и готвене с родители. Получената награда ще бъде използвана за създаване на още възможности за учене чрез участие на семействата.

На второ място се класира ДГ „Коледарче“ от Бургас с богата програма от над 80 инициативи и активно участие във всички месечни предизвикателства на програмата. Третото място беше присъдено на ДГ „Дъга“ от Пловдив с проекти като „От семенце до салатка“ и утринна гимнастика с родители.

„Най-ценният резултат от програмата е, че темите за здравословния начин на живот не остават само в учебните материали. Те влизат в класните стаи, в дворовете, в разговорите с родителите и в ежедневните навици на децата. Тази година отново видяхме, че когато учителите превърнат знанието в преживяване, децата не просто помнят - те започват да правят по-добри избори“, каза Нели Ангелова, Директор Маркетинг за Нестле България, Румъния, Адриатика, Украйна и Молдова.

Високото ниво на проектите направи избора на победители особено труден. След финалните презентации журито отдели близо 30 минути за обсъждане, преди да определи отличените училища и детски градини в двете категории.

„Това, което прави силно впечатление в тазгодишните проекти, е, че децата са участвали активно в процеса - чрез игри, експерименти и работа в екип, включително и с родителите си. Именно този подход помага на децата да осмислят темите на програмата по близък до тях начин. Подобни инициативи са ценни, защото подкрепят училищата и детските градини в усилията им да изграждат трайни навици още от ранна възраст“, каза Благовеста Борчева, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерството на образованието и науката.

Финалистите бяха оценявани по комплексни критерии, сред които обхват на участието, работа по модулите на програмата, брой и разнообразие на реализираните дейности, творчески подход, въображение и автентичен детски почерк.

В категория „Училища“ на финал се класираха ЦСОП „Леда Милева“ от град Долни Дъбник, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ от село Нови хан, ОУ „Кирил Христов“ от град Стара Загора, ОУ „Христо Ботев“ от село Самуилово, III ОУ „Петко Рачов Славейков“ от град Търговище и ОУ „Христо Никифоров“ от град Ловеч.

В категория „Детски градини“ финалисти бяха ДГ „Кремена“ от град Пловдив, ДГ „Калина Малина“ от град Айтос, ДГ „Коледарче“ от град Бургас, ДГ „Дъга“ от град Пловдив, ДГ „Арабела“ от град Видин и ДГ „Синчец“ от село Скутаре.

Тази година за първи път програмата отличи и активните учители, които подкрепят развитието на „Нестле за по-здрави деца“ със споделяне на опит и идеи. Специалното отличие „Капитан на годината“ получиха Мая Георгиева от град Бургас, Яна Илиева от град Варна, Наташа Мишева от село Долно Осеново и Гергана Ненова от град Долни Дъбник за активното си участие във Facebook групата на програмата и приноса си към разпространението на работещи образователни практики.