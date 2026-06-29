ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Платили сме 2,9 млрд. лв., за да стоим пред екрана

Времето София 33° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23133651 www.24chasa.bg

36-годишен е шофьорът, спипан на АМ "Тракия" да пренася фентанил за 30 хил. евро към морето

24 часа Пловдив онлайн

1056
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Откритият фентанил Снимка: МВР Пловдив

Наркотикът бил открит в пътен сак, в който имало плик, облепен с черно тиксо

Окръжната прокуратура в Пловдив е привлякла като обвиняем 36-годишен мъж за държане с цел разпространение на фентанил на обща стойност 30 993 евро, съобщиха от държавното обвинение.

На 26 юни, край разклон за пловдивското село Трилистник на АМ "Тракия" бил спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание, а експертна справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама. Наркотикът бил открит в пътен сак, в който имало плик, облепен с черно тиксо. Тогава полицаите задържаха шофьора и спитника му.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването.

Откритият фентанил Снимка: МВР Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)