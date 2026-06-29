36-годишен е шофьорът, спипан на АМ "Тракия" да пренася фентанил за 30 хил. евро към морето

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Наркотикът бил открит в пътен сак, в който имало плик, облепен с черно тиксо

Окръжната прокуратура в Пловдив е привлякла като обвиняем 36-годишен мъж за държане с цел разпространение на фентанил на обща стойност 30 993 евро, съобщиха от държавното обвинение.

На 26 юни, край разклон за пловдивското село Трилистник на АМ "Тракия" бил спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание, а експертна справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама. Наркотикът бил открит в пътен сак, в който имало плик, облепен с черно тиксо. Тогава полицаите задържаха шофьора и спитника му.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването.