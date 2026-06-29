Кметове на три общини в област Добрич алармират за дрифтове и гонки

Състоянието на общинските пътища, пътната маркировка, ангажиментите на институции и общини бяха обсъдени на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Добрич, което се проведе на 29 юни – Националния ден на безопасността на движението по пътищата.

Представители на три общини в област Добрич информираха, че са постъпвали сигнали за места на тяхна територия, където се организират т. нар. гонки и дрифтове — Добрич, Генерал Тошево и Тервел.

От Областната дирекция на МВР информираха, че със заповед контрола по пътищата е засилен — както по републиканските, така и на общинските пътища. Локализирани са райони с концентрация на пътнотранспортни произшествия и досега има съставени 12 акта — 2 в Генерал Тошево, 1 в Тервел и 9 в град Добрич.

На заседанието се обърна внимание на пътната маркировка — хоризонтална и вертикална. Представител на Областно пътно управление докладва за опресняването и подмяната на маркировка и знаци. Обсъдени и бяха мерки за повишаване на безопасността — осветяване на проблемни участъци, поставяне на ограничители и други мерки. Областният управител Руслан Томов апелира за добра координация между институциите с цел именно намаляване на пътните инциденти и опазване живота и здравето на хората.