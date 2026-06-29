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Патриарх Даниил отбелязва 2 г. от избора и интронизацията си

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Патриарх Даниил СНИМКА: Георги Палейков

На 30 юни, когато Православната ни Църква празнува Събора на св. 12 апостоли, в Патриаршеския катедрален храм "Св. Александър Невски" ще бъде отслужена Света Литургия, предстоявана от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, по случай две години от избора и интронизацията му за предстоятел на БПЦ-БП. Това е  решил Св. Синод на БПЦ-БП.

В тържественото богослужение с патриарх Даниил ще съслужат митрополити и епископи на БПЦ.

От 9:00 часа ще е посрещането на Българския патриарх. В 9:30 часа започва съборната света Литургия

От БПЦ приканват православните християни да вземат молитвено участие в тържественото богослужение.

На 30 юни 2024 година на Патриаршески избирателен църковен събор той бе избран, на втори тур, за патриарх на Българската православна църква с 69 гласа срещу 66 гласа за митрополит Григорий Врачански.

Патриарх Даниил СНИМКА: Георги Палейков

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