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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23133819 www.24chasa.bg

Удостояват Илияна Йотова с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на БАН

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Илияна Йотова Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света, посочват от БАН

На 30 юни държавният глава Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза" на Българската академия на науките (БАН). Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Церемонията, която ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов" в централната сграда на БАН, ще започне в 11.00 часа. След връчване на инсигниите на „Доктор хонорис кауза" президентът ще произнесе академично слово.

В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света, със съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина.

Илияна Йотова

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