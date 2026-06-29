Удостояват Илияна Йотова с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на БАН

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Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света, посочват от БАН

На 30 юни държавният глава Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза" на Българската академия на науките (БАН). Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Церемонията, която ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов" в централната сграда на БАН, ще започне в 11.00 часа. След връчване на инсигниите на „Доктор хонорис кауза" президентът ще произнесе академично слово.

В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света, със съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина.