Без минимална пенсия, а всеки да получава това, което заслужава, предлага АИКБ

Да бъде премахната минималната пенсия и всеки да получава това, което заслужава. Причината е, че по-голяма част реалните суми над 800 хил. души, които я получават, не могат да достигнат автоматично определения размер и така всяка година държавата доплаща за тях. Премахването и предлагат различни експерти, а днес за пореден път това предложиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. (АИКБ) докато тристранката обсъждаше проектобюджета на Държавното обществено осигуряване.

В него е разписано, че пенсиите се вдигат със 7,8 юли. Без промяна обаче отново ще останат само максималните пенсии - 1738,40 евро.

От АИКБ обърнаха внимание, че липсват мерки по отношение на растящия брой инвалидни пенсии, ТЕЛК/НЕЛК решенията и свързаните с тях социални плащания.

От БСК обърнаха също обърнаха внимание, че се предлагат предложения без актюерски разчети.

Всеки осигурен следва да получава пенсия, съответстваща на реалния му осигурителен принос. Когато лица с различен принос получават еднакъв размер на пенсията поради административно определен минимум, се нарушава основният принцип на общественото осигуряване. Минималната пенсия има по същество социален характер и следва да бъде изведена от пенсионната система. Ако държавата преценява, че определени лица се нуждаят от социална подкрепа поради бедност или социален риск, тази подкрепа следва да се предоставя през системата на социалното подпомагане, след оценка на доходите и нуждите, а не чрез изкривяване на пенсионната формула. Запазването и увеличаването на минималната пенсия демотивира осигуряването върху реални доходи, обясни Румен Радев от АИКБ

Те искат да отпадне и ковид бонуса от пенсиите.