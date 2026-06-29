Павликени отличи три изявени личности навръх 83 години като град

Павликени отбеляза 83-та годишнина от обявяването си за град със стилна церемония и много гости. Празничният ден започна със света литургия в храма „Рождество Богородично". След това официалните лица поднесоха венци през паметниците на св. Петър и Павел и на старейшината на град Павликени Атанас Хаджиславчев.

На тържествената сесия на Общинския съвет бяха гласувани трите номинации за удостояване с почетен знак едностранен плакет.

„На 29 юни 1943 г. с указ на цар Борис III едно будно, трудолюбиво и предприемчиво селище официално получава статут на град. Това е признание за огромния стопански и обществен подем на нашите предци. 83 години за Павликени са време на съзидание, но три неща остават неизменни: духът, характерът и любовта към родното място", каза в словото си председателят на аместния парламент д-р Венцислав Георгиев

Тържеството продължи пред сградата на община Павликени с издигането на знамената от Дванадесети гвардейския отряд към СУ „Бачо Киро". Благослов за Павликени и неговите жители отслужиха митрополит Григорий и отец Димитър.

Отличията на удостоените с едностранен плакет връчи кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов. Носителите са Магдалена Алексиева - дългогодишен директор на Детска градина "Осми март", Ваньо Джамбазов - посветил над 3 десетилетия в служба на хората в местната пожарна и сенсей Боян Ангелов -

с изключителен принос за развитието на източните бойни изкуства в община Павликени.

„На 29 юни Павликени празнува с уважение към историята, с благодарност към хората, които градят настоящето, и с увереност към бъдещето. Празникът на един град е среща между паметта и надеждата. Между хората, които са поставили здравите основи, и тези, които всеки ден добавят по още един камък към общия ни дом", каза в официалното си слово кметът инж. Емануил Манолов. „Днес под благите погледи на нашите небесни закрилници свети Петър и Павел ние ще си дадем обещание да пазим уважението помежду си. Да възпитаваме децата си да обичат родния си град. Да работим така, че след години и следващите поколения да могат с гордост да кажат: „Ние сме от Павликени.", каза още градоначалникът.

Празникът на Павликени уважиха многобройни гости, сред които народните представители Янка Тянкова, Диана Димитрова и Александър Узунов от „Прогресивна България" и Ангел Янчев от „Възраждане", членът на Европейския парламент Кристиан Вигенин, областният управител Марин Богомилов, кметове на общини, почетни граждани на Павликени и др.

„В днешния свят на конфликти и бездуховност, хората се обръщат към своя дом, търсят спокойствие и сигурност в своя град. Това е огромна отговорност за ръководството на града и общината. Виждам как в годините град Павликени се променя към по-добро, става по-уютен, по-спокоен, истински малък модерен европейски град", обърна се Кристиан Вигенин към павликенчани.

Делегации от побратимените градове – Леова (Молдова) и Болдещи Скаени (Румъния) гостуваха в Павликени за празника.

Празничната част ще продължи вечерта с концерт на НФА „Филип Кутев" и ще завърши с пищни илюминации.