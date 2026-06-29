Шишков: Устойчивото развитие може да бъде достигнато само в среда на доверие

Като председател на Националната група на високо ниво за координация на изпълнението на Дунавската стратегия бих искал да подчертая, че успехът на Стратегията се измерва не само с реализираните проекти, но и със създаденото доверие между държавите и институциите. Именно това доверие ни позволява да работим заедно по въпроси, които надхвърлят националните граници и изискват общи решения. Това каза днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при участието си в Конференция на министрите на вътрешните работи на държавите членки на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Сигурността заема все по-централно място сред предизвикателствата", подчерта министърът. И посочи, че нарастващата сложност на средата за сигурност, трансграничният характер на заплахите, ускорената дигитализация, хибридните атаки, дезинформацията и рисковете от радикализация изискват координирани действия и тясно сътрудничество между всички държави и институции в региона. Той изрази мнение, че устойчивото развитие, инвестициите и териториалното сближаване могат да бъдат постигнати единствено в среда на доверие, стабилност и сигурност. И отбеляза, че противодействието на тероризма, насилствения екстремизъм и радикализацията, както и укрепването на киберсигурността в условията на бързо развиващи се хибридни заплахи са от изключително значение за бъдещето на Дунавския регион.

Регионалният министър отчете, че Приоритетна област 11 на Стратегията – „Сигурност", която се координира съвместно от България и Бавария, се е утвърдила като важна платформа за сътрудничество, обмен на добри практики и изграждане на общ капацитет за реакция срещу съвременните заплахи. Особено ценна е ролята на партньорството между националните институции, Европейската комисия, Европол, Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа и всички останали организации, които допринасят за изпълнението на общите ни цели, каза той.

В заключение министър Шишков отбеляза, че конференцията е важна стъпка към 15-ия Годишен форум на Дунавската стратегия, на който Българското председателство на Стратегията ще бъде домакин през месец ноември 2026 г. Подготвя се специална сесия, посветена на сигурността предвид ключовото значение на темата за развитието на целия Дунавски регион.

Конференцията на министрите на вътрешните работи на държавите членки на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион е част от календара на Българското председателство на Стратегията. През тази година се отбелязват 15 години от нейното създаване с цел по-добра свързаност, устойчиво развитие, икономически растеж и укрепване на партньорството и съвместната работа между държавите в региона.