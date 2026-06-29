Весела Караиванова: Хората ще получат увеличените си пенсии на 7 юли

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От 1 юли пенсиите, които са отпуснати до 31 декември 2025 г., ще бъдат осъвременени със 7,8%. Създали сме необходимата организация и са изпратени ведомости, за да могат хората да получат пенсиите си на 7 юли, както е по закон. Това увери управителят на НОИ Весела Караиванова- Начева при обсъждането на проектобюджета на ДОО в тристранката.

Разходът само за прилагането на швейцарското правило ще е 513 млн. евро до края на годината.

В приходната част има увеличение със 742 млн. евро. Този ръст се дължи на увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г., както и на ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август 2026 г., обясни тя.

Зам.- министърката на труда и социалната политика Надя Клисурска заяви, че подкрепят предложения проект, защото той запазва доходите на най-уязвимите групи.

Средната пенсия се очаква да е 543 евро, което е с 45 евро повече в сравнение с миналата година, каза още Клисурска.

Минималната пенсия ще е 347,51 евро. Без промяна отново ще е таванът - 1738,40 евро.

Минималният осигурителен доход ще е 620,20 евро, колкото е минималната заплата. Максималният обаче ще е се вдигне до 2300 евро още от 1 август. Предвидено и част от минималните осигурителни прагове да се вдигнат стъпаловидно спрямо минималната заплата. Това не е правено от 13 години и те са изостанали страшно ниски, а това позволява шефове да се осигуряват на минимални вноски.

Обезщетенията за майчинство и безработица ще са без промяна.

От 1 август чиновниците в администрацията и съдебната система ще започнат да плащат осигуровки, като от тази дата личната им вноска ще е 20%.