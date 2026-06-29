Пенчо Милков ще участва в откриването на паметник на Стефан Караджа в Тулча

Бюст-паметник на бележития български революционер Стефан Караджа ще бъде официално открит на 30 юни в румънския град Тулча. Церемонията ще се състои от 11 ч. в парк „Свети Георги", в непосредствена близост до едноименния храм, известен сред местната общност и като „Българската църква". Събитието ще събере представители на държавните и местните власти на България и Румъния, дипломатическия корпус, културни и обществени организации и представители на българската общност в северната ни съседка. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В официалната церемония ще участват кметът на община Русе Пенчо Милков, извънредният и пълномощен посланик на Република България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков, кметът на Тулча Щефан Илие, представители на Посолството на Република България в Букурещ, както и гости от двете страни на река Дунав.

Изграждането на паметника е посветено на 185-ата годишнина от рождението на Стефан Караджа и е инициатива на Посолството на Република България в Букурещ. Изборът на Тулча не е случаен. Градът заема важно място в живота на революционера, който живее и работи там в периода между 1854 и 1862 година. Именно в Тулча той изгражда трайни връзки с българската общност и развива своята обществена и революционна дейност, превръщайки се в един от най-ярките представители на националноосвободителното движение.

В подкрепа на родолюбивата инициатива Общинският съвет в Русе, по предложение на кмета Пенчо Милков, отпусна през 2025 г. 10 000 лева от общинския бюджет за реализирането на проекта. Средствата бяха предоставени по дарителската сметка на Българо-румънската търговска камара, която координира финансовото обезпечаване на изграждането на монумента.

Със съдействието на Община Русе беше осигурено и съгласието на скулптора Георги Радулов – автор на съществуващия паметник на Стефан Караджа в Русе, чийто образ е възпроизведен и в Тулча. Вече е изработена бронзовата отливка на бюста, а необходимата проектна документация за изграждането на паметника е подготвена от местен архитект.

Общата стойност на проекта възлиза на около 40 000 лева и включва разходите за изработката на бюста, авторски права и възнаграждения, проектантски дейности, транспорт, монтаж и административни процедури. Имената на дарителите, подкрепили инициативата, ще бъдат увековечени върху специална плоча, поставена до паметника.

Откриването на бюст-паметника на Стефан Караджа е израз на уважение към делото на един от най-видните български революционери и символ на добрите отношения между България и Румъния. То е и поредното доказателство, че историческата памет и културното наследство продължават да бъдат мост между народите от двете страни на Дунав, заявиха по този повод от Посолството на Република България в Румъния.