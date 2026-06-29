Община Монтана ще раздава безплатно вода в горещините

Община Монтана ще раздава безплатно вода в горещите дни с температура над 35 градуса, съобщи кметът Златко Живков. Всеки може да получи минерална или изворна вода между 14 и 16 часа на пейките през сградата на общинската администрация. С един час по-рано се изтеглят и дежурствата на екипите по комунални дейности по време на горещниците. От миналата седмица е започнало росене на най-натоварените улици в Монтана.

Предстои почистването на каналите „Извора", „Парта" и сухото дере на Баба Тонка, въпреки че няма осигурени средства за превантивна дейност срещу наводнения, заради това, че не е приет Закон за държавния бюджет, уточни Живков. Той припомни, че досега строителният сезон се осигурява със собствени средства. Това е най-добрата година като събираемост от местни данъци и такси. Към шестмесечието изпълнението ще стигне до 6 милиона евро.

„Разчитам държавата да изпълни ангажиментите си и преведе целева субсидия за капиталовите разходи, както и за общинските инвестиционни проекти", каза Живков. Един от най-големите в община Монтана е реконструкцията на бул. „Трети март" в индустриалната му част, където работят 45 фирми.

На предложението местни фирми да дарят средства за ремонти на улици в града, кметът отговори, че досега има 6 такива дарения правени през годините.

Общината има недостиг от 183 хиляди евро за местни дейности през юни, съобщи също Живков. Общо за заплати в държавни и местни структури дължимите суми всеки месец са близо 2,7 милиона евро. Кметът изрази надеждите си Закона за държавния бюджет да бъде приет до 20 юли и така общините да имат един месец за приемането на собствените си бюджети.

Продължава кампанията по премахването на стари автомобили, паркирани с години в кварталите на Монтана. През последна седмица контрольорите от „Градска мобилност" са работили в квартала около сградите на КАТ и Пожарна безопасност.